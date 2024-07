Moziműsor

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Sirocco és a szelek királysága (18.30), Kálmán-nap (18.30), Mindenütt férfi (20.00), Az arcuk mindig előttem lesz (20.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Agymanók 2. (12.30), Gru 4. (14.30, 16.30, 18.30), Hang nélkül: Első nap (20.30).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A figyelők (21.40), Agymanók 2. (10.00, 10.50, 13.00, 14.10, 15.10, 17.20, 18.30, 19.00, 19.30, 3D: 12.05, 16.20), A kaszkadőr (10.30, 13.40), A majmok bolygója: A birodalom (13.10), Bad Boys – Mindent vagy többet (12.30, 15.00, 17.30, 20.00, 21.15, 22.30), Blue Lock The Movie: Episode Nagi (10.00), Bogyó és Babóca 6. – Csengettyűk (10.00), Garfield (10.10, 13.20, 16.00), Gru 4. (10.20, 11.20, 12.30, 13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 17.50, 19.00, 20.00, 20.15, 21.10, 22.10, 22.20), 3D: 11.50, 14.00, 16.10, 18.20, 20.30), Hang nélkül: Első nap (11.30, 13.40, 15.50, 18.00, 20.15, 22.30), Horizont: Egy amerikai eposz (19.45), Képzeletbeli barátok (11.30), Mindenütt férfi (17.40), Motorosok (16.15, 20.15), Ördögűzés (15.30, 18.10, 20.30, 22.30), Szuperék (11.40).

Koncert

Művészetek és Irodalom Háza (Hild udvar, Széchenyi tér 7-8.): Hild Music Garden: djBodoo. A részvétel ingyenes (19.00).

Turmix

Pécs: Zsolnay Fényfesztivál. Programokból: KIOSZK: Kis Pécsi Szürreál – Madari Kinga diplomakiállítása (10.00), Bogázs Akusztik (18.00), Sara Minor (19.30), Cella Septichora Látogatóközpont: Világörökségi Séta (11.00), Zsolnay Kulturális Negyed: Helyünk a világegyetemben (11.00), A világűr felfedezése (12.00), Street Up – Utcára fel! (11.00), Zeus Salas – Élő festészeti performansz (14.00), Tárlatvezetés Doboviczki Attilával a Street Up kiállításon (18.00), Jakováli Hasszán Dzsámi: Live Av Sets – Immerzum I. (13.00), Live Av Sets – Acideal (16.00), Barbakán Várárok: Speckó kalandjátékok: A világító teatojás (14.00), Inspirál zsonglőr és cirkuszi játszóház (15.00), Parázsfészek (21.30), One Two Many Collective (HU) – Proper Mess (22.30), Káptalan u. 4.: Fénybütykölde/Drukker (14.00), Ancora Galéria: Szín konstrukciók/Colour Constructions – kiállítás (14.00), PTE Egyetemi Könyvtár: Vezetett séták a Klimo Könyvtár épületében (15.00), Széchenyi tér: Flying Bodies&Collective Dope (HU): You Are The Flow (18.30), Manoamano Cirkusz (AR) – Noso3 (Mi3an) (20.20), Sétatér/Dóm tér: Zsolnay Light Art Video Mapping verseny (21.30), Nappali: Oiee (21.00), Szabadkikötő: Makats és a Spirál (21.30), Óperentzia (23.00).