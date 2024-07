A június végével berobbant a buliszezon is. Ugyan egy időben zajlott a Sétatér Fesztivál a Fishing on Orfűvel, ennek ellenére is nagyon sokan kíváncsiak voltak a meghatározó pécsi rendezvényre. Nem hiába, a tradicionális esemény már közel két évtizede csábítja a családokat a Székesegyház közelébe. Június 27. és 30. között kézművesek települtek ki a gesztenyefák alá, őket egészítette ki a közel 35 bor- és ételkülönlegességet kínáló pavilon. A szokásos fesztiválételek mind megtalálhatóak voltak itt, a lángost, lepényt, pizzát egészítette ki többek között a kürtős kalács és hamburgerek, sült húsok különféle körettel is voltak a kínálatban.

Zenei program a Sétatér Fesztiválon

S ahogy lenni szokott, a finomságok mellett idén is a zenei produkciók kapták a főszerepet. A négy nap alatt többek között koncertet adott a Junkies, Anna and The Barbies, az Első Emelet, a The Biebers és a Pixelplants is. A fesztivál ideje alatt az érdeklődők részt vehettek június 28-án annak társrendezvényén is, a Balkáni táncforgatagon a belvárosban a Vizin Zenekarral. Sőt, a Sétatér Fesztivál idején az érdeklődőknek egy vezetett túra keretében lehetőségük nyílt felmenni a Városháza tornyára, ahol lenyűgöző panoráma várta őket, s meghallgathatták a torony és a városháza történetét.

A pénteki napon mi is részt vettünk, és igazán kellemes élményekkel gazdagodtunk. A színpadon 19 órakor kezdett Dánielfy Gergő, majd 21 órakor a The Biebers adott koncertet. Utóbbi ezzel a fellépéssel pótolta be a néhány hónapja elmaradt pécsi koncertjét. Valószínűleg a nézők mindegyike egyet értett abban, hogy erre a fellépésre megérte várni, ugyanis Puskás-Dallos Petiék fergeteges hangulatban hozták le a több mint egy órás koncertet.