Idén is ünnepélyes keretek között nyílt meg a Siklósi Szalon június 1-jén, amely évről évre várt kiállítás a város életében. Az idei immár a 33. tárlat, a szalon ugyanis 1991-ben harminc alkotóval indult, a villányi művésztelep és a siklósi alkotótelep művészeinek bemutatkozásaként, mára 70 tagja van. Az idei kiállítást is Baky Péter festőművész rendezte.

A Siklósi Szalon idén is a várba költözött

Fotó: Löffler Péter

A Siklósi Szalont évente körülbelül 50 ezren látogatják, hiszen aki a siklósi várba érkezik, általában megtekinti a kiállítást is. Kovács Ferenc festőművész, a tárlat egyik alapítója és kurátora elmondta, hogy határon túli magyarokat is szerepeltetnek az alkotók között. Idén Szlovéniából, Spanyolországból, az előző években Erdélyből, Németországból is volt résztvevő képzőművész. A kiállítók között akad Kossuth- és Munkácsy-díjas művész is.

– A 70 képzőművész közül valójában mindenki másképp látja a világot. A fiatalabb és az idősebb generáció is képviselteti magát, és a legmodernebb művektől - számítógépes grafikától - kezdve a legklasszikusabbakig minden jelen van. Mindenki egy művet hoz, a hely ugyanis korlátozott. Míg a tavalyi szalon témája a szőlő és a bor volt, idén csak annyi volt a kikötés, hogy a legújabb művét hozza el a művész, ami még nem volt kiállítva

–avatott be minket.