A srácok a mindennapokban is sajátos stílust képviselnek, ez hozta össze a zenekart néhány évvel ezelőtt. A Vakolath név is egyedi, kozmikus erőre asszociál, ami először egy elhúzódó este során, a Szent István téren jutott eszükbe a fiatal zenészeknek. Műfajukat meghatározni nehezen tudták, a „szeretetfunk” stílust olyan jelzőkkel illették, mint a meghökkentő, brutális, pszichedelikus. Komolyabb üzenete a zenéjüknek nincs jelenleg, az együtt muzsikálás varázsát élvezik, ez sarkallja őket a fejlődésre.

Egyedi stílus, fiatalos lendület: ez jellemzi a Vakolath zenekart

Fotó: Friedszám Dalma

Stílusukban hordozzák a fiatalos lendületet

A sok próba és a lehetőségek keresése meghozta gyümölcsét, több koncerten is meg tudták mutatni tudásukat és egyediségüket. Legnagyobb megtiszteltetésként a Fishing on Orfűn való fellépésüket említették, mert a fesztivál életük fontos része. Egy tehetségkutatón keresztül nyertek lehetőséget zenélni az Amondó színpadon. Rengeteg tapasztalatot vittek tovább a későbbi koncertjeikre. A nyáron Baranyában még az Ördögkatlan Fesztiválon mutatják meg magukat július 31-én, de a srácok nyitottak a lehetőségekre, az országban máshol is zenéltek vagy zenélnek a későbbiekben. Nem is olyan régen, július 20-án a soproni Búgócsiga Akusztik Garden adott otthont koncertjüknek, augusztus 29-én pedig a fővárosi Turbinába látogatnak el. Augusztus 30-án pedig „hazatérnek”, a Szabadkikötőben zárják a nyarat.

Fiatal zenekarként még nem sok mindent lehet róluk fellelni az internetes zenelejátszó-felületeken, a „Nincsen zsé” daluk egyik változatát lehet meghallgatni. Videós felvételeket ajánlanak magukról, ami a Szabadkikötőben és a MiniSzit Fesztiválon készült. Nagylemez készítése pedig tervben van, amit őszre szeretnének időzíteni.

A zenekar öt tagból áll: Deák „Pepe” Péter – ének, Páli Marcell – gitár, Telek Sámuel – szaxofon, Kerekes Vince – basszusgitár, Nógrádi Benjámin – dob.