Nem létezik olyan, hogy tökéletes strandkönyv, hiszen minden olvasni szeretőnek ez más és más. Ki a romantikus történeteket, ki a krimiket, ki a klasszikusokat választja ilyenkor. Pont ezért több stílusban is ajánlunk olvasmányokat.

Strandkönyv lehet egy krimi, egy romantikus komédia és egy klasszikus is.

Forrás: pixabay

Amikor a strandkönyv neve Strandkönyv

A romantikus komédiák, azaz a romkom könyvek kedvelői számára Emily Henry neve nem ismeretlen. A szerzőnek 2020-ban jelent meg Strandkönyv című regénye, amely két írói válságban küzdő szerzőről szól, akik két szomszédos tóparti víkendházban töltik a nyarat. Ők ketten fogadást kötnek, hogy megírják egymás regényét, és az nyer, akinek a könyvét hamarabb eladják. Mi ez, ha nem egy tökéletes nyári olvasmány, ami a vidámsága mellett egyben szívbemarkoló is?

Klasszikusokkal nem lőhetünk mellé

Mit jelent az, hogy klasszikus könyv? Mindenkinek mást igazából, de mi most ez alatt azokat az olvasmányokat értjük, amelyek az 1950-es évek előtt születtek. Így ide sorolható egy Lev Tolsztoj vagy egy Jane Austen regény. Sok mindent tudnánk ajánlani, de egy kedves olvasónk mesélte, hogy az ő barátja épp egy Albert Camus művet választott a nyárra, méghozzá A pestist, amiről azt mondta, hogy nem ponyva, de könnyed nyári. Ugyan ezzel a kijelentéssel nehéz egyetérteni, de tudjuk, ízlések és pofonok. Ennek ellenére mi is tudjuk ajánlani, ezt a kötetet, amelynek népszerűsége nagyon megugrott a Covid-járvány idején, és azóta is szívesen olvassák. Története röviden annyi, hogy egy városban felüti a fejét a pestis, ami ellen a városlakók tehetetlennek érzik magukat, de lassan belenyugszanak sorsukba, kivéve egy orvost.

Borzongani a kánikulában: tökéletes

Amíg a vámpíros könyvek népszerűsége időszakos, úgy a krimiké nem. Ezek mindig is örök kedvencek maradnak, a kánikulában pedig a legjobb olvasmányok, hiszen megborzongatják az olvasót. Választhatunk a strandoláshoz egy könnyedebb Agatha Christie kötetet, de talán, amiktől a leginkább képes kirázni minket a hideg, az az északi országok íróinak művei. Jó döntés lehet így egy Jo Nesbø olvasmány, főleg, ha télen játszódik, ahogy a Hóember című regény, amelyben az első hó lehullásával kezdetét veszi egy gyilkosságsorozat.