– Ha szereted a rock and roll zenét, a hatvanas évek hangulatát és a fiatalság szenvedélyes életérzését, akkor ne hagyd ki a Made in Hungária musicalt! Humorral, romantikával, izgalommal és a legnagyobb Hungária slágerekkel várunk! Éld át a hatvanas évek rock and roll lázadását a Roxínházzal és a Made in Hungária musicallel!