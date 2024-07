– Hogy értékeli a kitüntetését?

– Önmagáért beszél, hogy a Magyar Fotóművész Szövetségnek több mint háromszáz tagja van. Amellett ehhez az elismeréshez a fotózásnak több területén is kiemelkedőt kell alkotni. Ezúttal Apáti-Tóth Sándor vehette még át az életműdíjat, aki annak a Tóth Istvánnak a fia, aki New Yorkban elnyerte a múlt század második felében a tengerentúlon az Évszázad Kiváló Fotóművésze díjat. A harmadik jutalmazott pedig Tőry Klára, aki negyven éve foglalkozik igen magas színvonalon fotótörténettel. A diaporáma területén végzett tevékenységem bizonyosan része volt a kitüntetésnek, ugyanakkor közrejátszhatott az is, hogy ott vagyok minden közgyűlésen, és hivatalból sokat teszek a Magyar Fotóművész Szövetségért, hiszen az Etikai Bizottság elnöke vagyok. Azt is el kell mondanom, hogy valójában hatvan éve fotózom profi szinten, 1963-ban szerepelt először képem fotókiállításon. Mindemellett így is meglepetésként ért az elismerés.