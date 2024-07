Megkapta a támogatást 26 perce

Történelmi kalandfilm készülhet Mohácsról a csata ötszázadik évfordulójára

Rákay Philip és Szente Vajk újabb filmje a mohácsi csata témáját fogja feldolgozni, most pedig megkapta az első támogatást is a Nemzeti Filmintézettől. A forgatókönyv első verziója 5 millió forintból fog elkészülni, és ha minden jól halad, 2026-ban kerül a mozikba, számolt be róla a Világgazdaság.

Máté Balázs (Mohácsi Újság.hu)

Rákay Philip, Szente Vajk és a forgatóíró Kis-Szabó Márk újabb történelmi film feldolgozásába vág bele és már az első támogatást is megkapták hozzá. Ez a film nem más, mint az egyelőre Mohács 1526 néven készülő, mohácsi csatát feldolgozó film, melynek műfaja kalandfilm lesz – derül ki a Filmszakmai Döntőbizottság július 12-ei döntéséből. Tavaly augusztusban Szente Vajk kifejtette, hogy már előkészületben van következő filmje, mely a mohácsi csatáról fog szólni: „a produkció története kész, ugyanúgy Kis-Szabó Márkkal és Rákay Philippel építettük fel. Az úgynevezett treatmentet adjuk be ősszel a Nemzeti Filmintézethez, és várjuk az elbírálását”. A bizottság döntése alapján a Mohács 1526 forgatókönyvének első verziója 5 millió forintból készülhet el. Szente Vajk az interjúban azt is elmondta, hogy a filmnek fontos része lesz II. Lajos király megfelelő ábrázolása. „Egy nagyon potens fiatalember volt, aki akár nagy uralkodóvá érhetett volna. Ahogy nem is pusztán arról volt szó, hogy a törökök idejöttek, mi gyengék voltunk, és ők elfoglalták az országot” – mondta Szente Vajk a készülő Mohás 1526-ról. Elmondása szerint, ha minden folyamat jól halad, akkor a film 2026-ban kerülhet a mozikba, a mohácsi csata 500. évfordulójának évében.

Rákay Philip, az 1848-1849-es szabadságharc történetét feldolgozó film forgatókönyvírója és kreatív producere tavasszal, az alkotás londoni vetítése után az MTI-nek elmondta: nagy igény lenne még több történelmi magyar filmre, hiszen a magyar történelem elképesztően színes, és "napestig lehetne sorolni" azokat a történelmi családneveket, amelyek viselőiről szintén filmeket kellene készíteni. Elmondta azt is, hogy a Most vagy soha! kreatív csapata majdnem egy éve Mohács történetén is dolgozik, hiszen 2026-ban lesz a mohácsi sorstragédia 500. évfordulója. "Azon dolgozunk majdnem egy esztendeje, hogy miként lehetne filmes nyelven a mai fiatal nemzedéknek, a mai kor emberének elmagyarázni, hogy mi történt ötszáz évvel ezelőtt, hova mutatott ez a tragédia és mit tanultunk belőle" - fogalmazott Rákay Philip.

