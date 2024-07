A Fonti Five Táncegyesület nyári tánckurzusra invitálja a táncolni vágyok fiatalokat augusztus 5-től 9-ig. A tánccsoport több korosztállyal is foglalkozik, ám Herczeg-Takács Judit az alsó tagozatos kisiskolásokat várja erre a négy napra. Akik részt vesznek, felvételi lehetőséget nyernek és csatlakozhatnak a csoporthoz a következő tanévben. A kurzus ideje alatt az art jazz és a modern tánc szépségeivel ismerkednek meg, de koreográfiákat is tanulhatnak az oktatótól.