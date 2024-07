Július 4-én, csütörtök este kezdődött el az idei Zsolnay Fényfesztivál, melyre a korábbi évekhez hasonlóan vármegyénkből, s az ország távolabbi részeiről vagy akár külföldről is éreztek látogatók. A programfüzet szerint 21.30-kor kezdődött el a rendezvény, ez így is történt, ám sokan hiányolták, hogy nem volt megnyitó program a Széchenyi téren. A csütörtök este összegyűlt tömeg is valami olyanra várt volna, hogy: 3, 2, 1, felkapcsolódnak a fények. De ilyesmi nem volt. Elindult helyette egy interaktív vetítés, melynek a látogatók is részesei is lehettek. Ez szép volt, ám többek szubjektív véleménye szerint nem volt annyira elvarázsoló élmény, mint a korábbi években a dzsámin megszokott alkotások. Így az emberek elindultak a többi helyszín felé.

Idén is sokan voltak kíváncsiak a Zsolnay Fényfesztiválra

Fotó: Löffler Péter

A Fény Útja, - Pécs belvárosát behálózó fénykőrút - idén is a látogatók kedvence volt, sokan járták be a helyszíneket. Az alkotások fő témája a mesterséges intelligencia volt. A Janus Pannonius utcát szinte senki nem hagyta volna ki, ez az itt összegyűlt tömeg nagyságából is látszott. A legforgalmasabb időintervallumokban szinte csak lépésben lehetett közlekedni. Helyszín volt még a Barbakán bástya is, ahol egy látványos, jól megkomponált, ám rövid, csak néhány perces jelenet volt látható. Itt nem is volt érdemes ennél tovább maradni, ugyanis a fényalkotás folyamatosan ismétlődött.