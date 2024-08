Velünk véget ér 2 órája

A legnehezebb döntést egyedül kell meghoznia a nőnek, ha képes rá

Augusztus 20-án vegyük az irányt a pécsi Cinema City-be, ahol több alkalommal is vetítik az It ends with us - Velünk véget ér című romantikus drámát.

Czeczon Enikő

A film főszereplője Lily, aki új életet kezdett. Nem volt könnyű gyerekkora, és bőven van mit elfelejtenie, de minden rosszon sikerült túllépnie, Bostonba költözött, és új, boldog élet várja. Mindig egy saját boltra vágyott, ami most talán teljesül is. Mindemellett pedig megismerkedik egy rokonszenves férfival, aki kedves, jó fej és jóképű. Kettőjük kapcsolatából szerelem lesz, de az intenzív boldogság átmeneti. Lily csapdába kerül, és nem tud kijutni belőle. A múltja utoléri, és ő elköveti az összes hibát, ami elől menekült. Szabadulni próbál, küszködik, de találkozik egy régi baráttal, aki talán segít neki. A legnehezebb döntést azonban egyedül kell meghoznia, ha képes rá. A pécsi filmszínház az alkotást, amely Colleen Hoover népszerű regénye alapján készült, négy alkalommal – 12:00; 14:40; 17:00; 19:40 – vetíti.

