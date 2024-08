A kiállítás megtekintése egyfajta főhajtás és megemlékezés is most Gyugyi László előtt, hiszen az idei esztendőben, éltének 92. évében elhunyt a világhírű Zsolnay gyűjtő, aki villamosmérnökként dolgozott, valamint Pécs város díszpolgáráva is avatták. A gyűjtő több ízben járt a vármegyeszékhelyen, és a kiállítás sikerét látva, a tárlatot számos új Zsolnay műremekkel gyarapította.

A séta részleteivel kapcsolatban keressék fel a Zsolnay Negyed honlapját.