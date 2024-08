A megnyitón kiderült, hogy a művészek korábban nem ismerték egymást és egymás munkásságát, a véletlennek köszönhető ez a közös tárlat. Varga Rita kiemelte ezzel kapcsolatban azt, hogy a véletlen műveket szül, főleg a képzőművészetben, és jómaga állíthatja, művész társai nevében is, hogy imádják a véletleneket, mert a véletlenek nem véletlenek.

A Nádor Galéria kiállító művészei

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának Nádor Galériára vonatkozó kiállítási pályázatára jelentkezett Komlódi Judit és Sipos Ábel Mihály. A zsűri döntése alapján kerültek végül közös platformra ezen kiállítás keretében.

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen diplomázott Komlódi Judit, aki Debrecenben él és dolgozik. A művész pályája széles spektrumú. Foglalkozott illusztrációval, amivel párhuzamosan díszlet- és jelmeztervezőként is dolgozott. Ő tervezte egy debreceni bábtársulat díszleteit és bábkaraktereit, mindemellett pedig mesekönyv illusztrálással is foglalkozik. A festészet pedig már korábban is érdekelte, hiszen művészeti tevékenységének és tervezésének mindig fontos része volt. A tárlaton látott festményein megjelenik az Utazó Ember figurája, aki nem egy klasszikus turista, hanem sokkal inkább saját fejlődésének, korlátainak, erősségeinek és gyengeségeinek útját járó alak, akinek karaktere sokszor utal megjelenésében egy űrutazó asztronautára.