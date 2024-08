A Molnár Imre Városi Könyvtárban és a Zrínyi Várban dolgoznak ezekben a napokban a grafikus- és festőművészek, most zajlik a Szigetvári Nemzetközi Művésztelep. A művészeket mi is meglátogattuk néhány napja, a Szulejmán dzsámijában többen is dolgoztak. Különlegesebbnél különlegesebb művek készültek itt, az alkotás fázisaiba mi is bepillanthattunk.