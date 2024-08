Ezúttal is várják a vívni tanulókat Engarde! elnevezéssel és benevezhetnek a gyerekek egy jógakalandra is. Továbbá ismét megszervezik a Mosolyországot, be lehet nevezni a PanDani projektbe, és izgalmas órákat tölthetnek el a gyerekek a Lego-Duplo játszóházba. És igen, a hagyományoknak megfelelően elmaradhatatlanok a kínálatból a mesék. Jönnek mindenféle változatban, de főként bábos előadások keretében. Érkezik a Nini mesék, lesz Pagony Mesebirodalom, jön az Aranyszamár Bábszínház, a Szatmárnémeti Brighella Bábtagozat, játszik a Bóbita Bábszínház, Dániel András bemutatja a Mit keresett Jakab az ágy alatt? darabot, láthatunk, hallhatunk Jurta mesét, a Laniakea Színház Jancsi és Juliska édes álma címmel tart bemutatót, Pagony mesedélutánt hoz Szaida, mesefoglalkozásra és alkotóműhelybe várja az érdeklődőket a pécsi Mandulafa Waldorf, valamint Zsolna mesét ad elő Bogárdi Alíz és Matta Lóránt. Emellett diafilmeket vetítenek kicsiknek, a Pirogránit Kertmoziban pedig Elliott, a sárkány címmel mesefilm látható.

Mindezeken túl robotika foglalkozásra lehet jelentkezni, nyár derekán is működik a Varázsóra, buborékbűvölő workshopot rendeznek, megnyílik a Kincses Piac, és mindenféle állatokkal találkozhatnak a fiatalok az Állatvarázs program keretében. Úgy gondolom, érdemes előre megtervezni a napirendeket, mert a három nap annyi érdekes eseményt kínál, hogy teljes lendülettel is legfeljebb csak a felére tud valaki eljutni.