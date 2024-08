A Szamárfülön is előadással várnak

Az augusztus 23-25-én tartandó Szamárfül Fesztivál alkalmával bábelőadások is megtekinthetőek lesznek. A Ki lakik az asztal alatt? című pöttömszínházi előadás (szombat délelőtt) és a Pityi Palkó (szombat délután) is műsorra kerül. Valamint a Szatmárnémeti Brighella Bábtagozat is fellép a fesztiválon, ők a Lúdas Matyit fogják (szintén szombaton) játszani.

A Bábmúzeumban is készülnek nagy érdeklődésre számot tartó kiállításokkal. Szeptember 14-én nyitják meg „Kós Lajos 100” címmel Kós Lajos centenáriumi kiállítását. Ez december végéig lesz látható. Január 11-től pedig a Robin Hood előadás díszleteinek és bábjainak kiállítását lehet majd megtekinteni, ezzel beengedve a nézőket a kulisszák mögé.