Marsalkóék által újra baranyaiak állnak a nagyszínpadon

A fesztivál három napig fog tartani, augusztus 22-én kezdődik és 24-én ér véget. Baranyai kötődésű fellépőből kettőt is láthatunk, ráadásul mindkettőt a legelső napon. Csütörtökön este fél 11-kor kezdődik a Halott Pénz koncertje a MOL Nagyszínpadon. Ők a nap utolsó fellépői azon a színpadon, így könnyen átugorhatunk Regán Lili bulijára. A lemezlovas éjféltől játszik a Rádió 1 Stage nevű színpadon egy órán keresztül.

Szállásfoglalásban is segít a fesztivál

Akik szeretnének Pécsről elutazni a fesztiválra, annak körülbelül négy órát vesz igénybe Pécstől Zamárdiig a tömegközlekedés használata. Aki csütörtök délután egy óra körül szeretne elindulni, annak a legkényelmesebb megoldás a busz. Az utat személyautóval két óra alatt meg lehet tenni azoknak, akik a gyorsabb megoldást jobban preferálják. Ám számolni kell azzal, hogy nyáron közkedvelt úti cél a Balaton, a forgalom így megnövekedhet.

A fesztivál figyel azokra is, akik szeretnének több napra tervezni. Ebből kifolyólag a weboldalon találhatunk szálláslehetőségeket, amik bármilyen szituációban jól jöhetnek. A választék igen színes, találni lehet egy főre és egy éjszakára 15.000 forintért is szállást. Valószínű erre gyorsan le fognak csapni, mivel a honlapon jelzett szállások közül többet már telítettnek jeleznek. Átlagban 30.000-40.000 forintba kerül egy alvóhely, de találni itt több csillaggal rendelkező, 150.000 forintba kerülő szállást is. A szálláshelyekben közös, hogy éjjel-nappal nyitva tartanak, a fesztiválozókra szabták a lehetőségeket. Éjszaka is be tudnak jelentkezni az érkezők. Nekik viszont előzetesen jelezni kell ezt a fesztivál szervezőinek.