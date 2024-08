Rendhagyó operabemutatóra készül a Pécsi Nemzeti Színház

Vincze Balázs, a Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó alapító igazgatója és a Pécsi Balett művészeti vezetője az idei táncfesztivál programját ismertette.

Gulyás Dénes operaigazgató az új évad különlegesnek ígérkező zenés előadásáról tartott ismertetőt. Mint elmondta, a „Hazám, hazám” című operabeavató ősbemutató egyben fel is vezeti a Pécsi Nemzeti Színház fennállásának 130., ünnepi évadát, amelyet jövőre ünnepelnek. A teátrum első előadásaként ugyanis a „Bánk bán” operát mutatták be 1895-ben, így ezt a nagyszabású produkciót tűzik majd 2025-ben is műsorra.