Mozi

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Nyári szünet. Őszi évadnyitó: szeptember 5.

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Pandakaland (14.00), Deadpool & Rozsomák (15.45), Alien: Romulus (18.15, 20.30).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A csapda (18.20, 20.30), Agymanók 2. (11.50, 15.00), Alien: Romulus (11.30, 14.00, 15.20, 18.00, 19.20, 20.30), A tökfilkó (15.45), Bad Boys – Mindent vagy többet (17.45, 20.10), Bogyó és Babóca 6. – Csengettyűk (10.00), Borderlands (13.40, 18.00), Deadpool & Rozsomák (10.30, 11.30, 12.20, 13.10, 14.10, 15.00, 16.00, 16.50, 17.40, 18.40, 19.30, 20.15), Egy cica 10 élete (11.20, 16.30), Garfield (10.15, 15.20), Gru 4. (10.45, 13.20, 16.00), It Ends With Us – Velünk véget ér (12.00, 14.40, 17.00, 19.40), Képzeletbeli barátok (12.50), Kina és Yuk: Két sarki róka kalandjai (10.00), Lángszív – Vadon és szabadon (11.30), Longlegs – A rém (20.15), Mindörökké nyár (13.00, 17.30, 19.40).

Koncert

Zsolnay Kulturális Negyed (Pirogránit udvar): Metronóm Jazz Klub: Boggie – Maradj még turné (21.00).

Turmix

Baranya: IX. Bőköz Fesztivál. Programokból: Máriagyűd: Bogányi Gergely zongorakoncertje. Vendégek: Boros Misi, Binder Károly, Varga Gábor (18.00),

Kémes: Kiállítások: Régi tablók kiállítása Soós Tibor helyi festőművész kiállítása és Kiss József fotóművész kiállítása, Varga Györgyi fotókiállítása „Mesés Kémes” címmel, Kalmárné Dömsödi Ivett rajzkiállítása, Nádasi Tibor fotókiállítás (10.00), Ütőhangszeres mesterkurzusok Andrei Pushkarevvel (9.00 és 11.00), és Dörnyei Gáborral (16.00), Drávacsehi: Bőköz Café Podcast. Aki kérdez Pomezanski György, aki válaszol Boráros Imre Kossuth-díjas színművész (11.00), Szaporca: folyamatos művészeti, interaktív tevékenységek: kézműves foglalkozások, népzene, néptánc, népdaltanítás, népi játékok,

Kiállítások: „Táncosok” – Herr József tanár táncosokról, zenészekről készült fotókiállítása (10.00).

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Senior Örömtánc. Kifejezetten időseknek szóló, közösségi tánc, nem társastánc, nem kell hozzá partner (11.00).