Moziműsor

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Nyári szünet. Őszi évadnyitó: szeptember 5.

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Alien: Romulus (15.45), It Ends With Us – Velünk véget ér (18.00), A holló (20.30).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A csapda (20.30), Agymanók 2. (10.50, 13.10, 15.20, 17.30), A holló (13.00, 15.20, 17.40, 20.00), Alien: Romulus (10.00, 12.30, 15.00, 17.30, 20.00), A tökfilkó (14.30), Bogyó és Babóca 6. – Csengettyűk (10.00), Borderlands (14.50), Deadpool & Rozsomák (11.10, 13.50, 15.15, 16.30, 17.50, 19.10, 20.30), Egy cica 10 élete (10.20, 13.20), Garfield (11.00), Gru 4. (10.30, 11.50, 14.00, 16.10, 18.15), It Ends With Us – Velünk véget ér (10.40, 11.40, 14.30, 17.10, 18.40, 19.45), Képzeletbeli barátok (12.50), Kina és Yuk: Két sarki róka kalandjai (10.00), Longlegs – A rém (19.40), Mindörökké nyár (18.30), Pandakaland (12.20, 16.45), Sylvanian Families – A mozifilm: Freja ajándéka (10.10, 13.10, 17.00), Szerencsés nyertesek (20.20), Vészjelzés (11.30, 13.40, 15.50, 18.00, 20.10).

Turmix

Cella Septichora Látogatóközpont: Világörökségi séta. Fedezze fel az 1600 éves, festett ókeresztény sírkamrák titkait idegenvezető segítségével (11.00).

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Mecseki Fotóklub: „Rögtönzött töredékek”, a 20 éves InstArt Csoport kiállítása. A kiállítás megtekinthető 2024. szeptember 9-ig, hétköznapokon 9-14 óráig.

JPM Modern Magyar Képtár (Papnövelde u. 5.): Négy pécsi festőművész. A holokauszt 80. évfordulója alkalmából az Auschwitzban mártírhalált halt négy pécsi festőművész: Károly Ernő, Kellermann Emil, Király Lajos és Roder Judit műveiből nyílt kiállítás a képtárban. A kiállítás megtekinthető 2024. október 31-ig, keddtől vasárnapig 10.00-18.00 óráig.

Pécsi Galéria (Széchenyi tér 10.): Art Of Skate – a gördeszka Kaliforniától Pécsig. A tárlat mintegy 100 művészi alkotással készült gördeszkát, a gördeszkás életérzés relikviáit, a hozzá kapcsolódó divatot és művészeti alkotásokat, fotókat és kulturális jelenségeket mutatja be. A kiállítás megtekinthető 2024. szeptember 15-ig. Nyitvatartás: sze-cs: 13.00-17.00 óráig, p-szo: 11.00-17.00 óráig, h-k-v: zárva.