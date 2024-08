Moziműsor

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Nyári szünet. Őszi évadnyitó: szeptember 5.

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Egy cica 10 élete (14.00), Fák jú, Chantal (15.45), It Ends With Us – Velünk véget ér (18.00), Vészjelzés (20.30).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A csapda (20.15), Agymanók 2. (10.50, 14.55, 17.30), A holló (17.10, 19.30), Alien: Romulus (10.30, 13.00, 15.30, 18.00, 20.30), Amitől félsz (14.30, 16.30, 18.30, 20.30), Bogyó és Babóca 6. – Csengettyűk (10.00), Deadpool & Rozsomák (11.20, 12.30, 14.00, 15.10, 17.45, 19.10, 20.20), Egy cica 10 élete (10.30, 13.00, 15.40), Fák Jú, Chantal (10.00, 12.30, 15.00, 17.30, 20.00), Garfield (11.00, 13.10), Gru 4. (10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.15), It Ends With Us – Velünk véget ér (12.00, 14.40, 17.20, 18.50, 20.00), Kina és Yuk: Két sarki róka kalandjai (11.30), Mindörökké nyár (17.00), Pandakaland (10.15, 12.30, 15.15), Sylvanian Families – A mozifilm: Freja ajándéka (10.00), Szerencsés nyertesek (13.30), Vészjelzés (16.40, 19.40).

Koncert

Pécs (Bazilika): Áchim Erzsébet és Kéméndi Tamás közös koncertje. Áchim Erzsébet – orgona, Kéméndi Tamás – harmonika (20.00).

Turmix

JPM Modern Magyar Képtár (Papnövelde u. 5.): Négy pécsi festőművész. A holokauszt 80. évfordulója alkalmából az Auschwitzban mártírhalált halt négy pécsi festőművész: Károly Ernő, Kellermann Emil, Király Lajos és Roder Judit műveiből nyílt kiállítás a képtárban. A kiállítás megtekinthető 2024. október 31-ig, keddtől vasárnapig 10.00-18.00 óráig.

Malomvölgy: Dinó Park. Malomvölgyben, 1,5 hektáron, erdei környezetben összesen 41 különböző dinoszauruszfajt nézhetnek meg a látogatók, köztük a T-rexet, a Raptort, vagy a Mecsekben fellelt Komlosaurust. A kiállított őshüllők között több is van, amelyik mozog, sőt, hangot is ad a még élethűbb élmény érdekében. A park mindennap látogatható: 10.00 és 17.00 óra között.

Pécsi Galéria (Széchenyi tér 10.): Art Of Skate – a gördeszka Kaliforniától Pécsig. A tárlat mintegy 100 művészi alkotással készült gördeszkát, a gördeszkás életérzés relikviáit, a hozzá kapcsolódó divatot és művészeti alkotásokat, fotókat és kulturális jelenségeket mutatja be. A kiállítás megtekinthető 2024. szeptember 15-ig. Nyitvatartás: sze-cs: 13.00-17.00 óráig, p-szo: 11.00-17.00 óráig, h-k-v: zárva.