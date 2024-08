Deadpool karakterének megformálója, Ryan Reynolds az X-Men kezdetek után addig küzdött, ameddig el nem érte, hogy a szokatlan figura megkapja a neki járó méltó figyelmet. 2016-ban saját filmet kapott, ami merőben más volt, mint a már megszokott szuperhős alkotások. A készítők csákánnyal estek neki a falnak, és eltakarítottak minden apró követ az útból, hogy lehetőséget teremtsenek a kikacsintásoknak. Ezt a vonalat természetesen tovább vitték, hiszen meghozta a sikert. Fontos tudni, hogy az első két rész a Sony Pictures égisze alatt készült, de a harmadik már a Marvel és a Disney ölelő karjaiban született.

Deadpool és Rozsomák együtt akcióznak

Fotó: Fred Duval / Forrás: Shutterstock

Eredeti nyelven, magyar felirattal néztük meg Deadpool legújabb kalandját, amelyben ennek a nagyszájú, gyakran idegesítő hősnek társa is akad. Méghozzá az X-Men kezdetek: Farkas főhőse, csak most végre a megfelelő névvel került be a filmbe. Ő Rozsomák, akit már évek óta Hugh Jackman formál meg.

Deadpool hozza a megszokott formáját

Kicsit féltünk, hogy milyen lesz a film most, hogy átkerült a mostanában nem túl erősen teljesítő Marvel kezei közé. Összességében azonban szerettük. A kikacsintások, a beszólások jól működnek. Reflektál olyan témákra, amelyek a szuperhősfilmekkel kapcsolatosak. Fel is merült bennünk a kérdés, hogy ezek szerint a stúdió tudja, hogy problémák vannak, poénkodnak vele, de mégsem tesznek semmit. Sőt olyan lépéseket tesznek, amelyek nem fognak jó irányba vezetni, maximum csak a pénz terén.

A Deadpool & Rozsomáktól ne várjunk mély történetet. Vannak benne komoly pillanatok, de egy másodperc múlva nem is törődünk velük, mert már a hasunkat fogjuk a nevetéstől. Egyes karakterek megjelenése miatt azonban elszorul a szívünk, de közben azért jót szórakozunk.

Az eddigi tapasztalatok alapján nem tudjuk elképzelni, hogy Deadpoolt beemelik más hősök önálló vagy közös filmjeibe. Nem illene oda, de a Marvelnél és a Disney-nél sosem lehet tudni.

A filmről és a negyedik fal leomlásáról a bama.hu podcastjében is beszélünk.