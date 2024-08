A település Várbaráti Köre előadást szervezett augusztus 8-ára a pécsváradi vár Asztrik apát termébe délután 6 órai kezdettel. A társulás 1981. november 12-én alakult 40 fővel a Fülep Lajos Művelődési Központ emeleti klubjában. Céljuk ma is az, hogy a város kulturális és természeti örökségét ápolják és megismertessék. Mindemellett figyelmet fordítanak arra is, hogy a térség történéseiről is tájékoztassák a lakosságot. A hónapban szervezett program is ezt szolgálja, hiszen Gábor Olivér régész tart előadást a Mohácsi csata közeledő 500. évfordulójának kapcsán zajló kutatásokról, azok eredményeiről.