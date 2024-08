A pécsi könnyűzene csapata által szervezett rendezvényen az alábbi dalok hangzanak el: AC/DC: Highway to Hell, Krokus: American Woman, Republic: Repül a bálna, Kispál és a Borz: Ha az életben, Smash Mouth: I'm a Believer, P. Box: A zöld, a bíbor és a fekete, Neil Young: Rockin' in the Free World, Skorpió: Azt beszéli már az egész város, Free: All Right Now, Status Quo: Whatever You Want.