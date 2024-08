A deszkázás története 1 órája

Francia sztárkurátor tart tárlatvezetést Pécsen

A Street Up fesztivál keretében három kiállításnak is otthont ad Pécs, ezek közül az egyik az Art of Skate. Augusztus 24-én délután 5 órakor ezen a kiállításon tart tárlatvezetést Philippe Danjean francia kurátor a Pécsi Galériában.

2022-ben a párizsi Fluctuart urban art múzeum adott otthont a most Pécsen látható kiállításnak, ahol több mint 80 művész részvételével mutatták be a sportág történetét, a hozzá kapcsolódó művészeti irányzatokat és kultikussá vált relikviákat.

A pécsi tárlat amellett, hogy a gördeszka-kultúra széles horizontját tárja fel, felvillantja a deszkázás magyarországi történetét is. Augusztus 24-én Philippe Danjean vezeti végig az érdeklődőket a tárlaton, ami azért is lesz érdekes, mert a művész munkássága jelentős hatást gyakorolt az urban art és a street art területein.

