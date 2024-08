Havonta egyszer, egy keddi napon a Hordozós klub keretében lehet majd mindenféle babahordozót felpróbálni, ettől eltérő időpontban csütörtökönként pedig mini tanácsadásra lehet érkezni, illetve egyéni tanácsadáshoz is lehet külön időpontot és helyszínt egyeztethetni. Hordozó eszközök kölcsönzésére is biztosítanak lehetőséget. A magyar népmese napja szeptember 30-án van, Benedek Elek születésnapjához kötődően, erre a jeles napara az egyesület évről évre készül. Az idei rendezvény szeptember 28-án lesz. A családi halloween is igazán népszerű szokott lenni a családok körben, ez október végén várható.