A Harkányi Fürdőfesztivál három napon át várta a vendégeket, akik két helyszínen is láthattak különböző produkciókat: a nagyszínpad mellett a Lepke-színpadon is változatos bemutatók kaptak helyet. A fesztivál műsorára már a pénteki napon több koncertet tűztek a szervezők: a megnyitó DJ-show után Kozso és az Ámokfutók, Vastag Csaba, valamint a Made in B léptek fel. A nagyszínpadon este a Don’t Stop The Queen, Curtis, majd Regán Lili, Dj Duly és Dj Bara muzsikált.

Harkányi Fürdőfesztivál jó hangulatban telt.

Fotó: K.L.

Szombat délután elérkezett a Harkányi Fürdőfesztivál egyik leglátványosabb programpontja, a hölgyeknek szóló vizespóló-verseny és a férfi has-szépségverseny. Három-három dobogóst díjazott a felkért zsűri: a férfiakat sörrel, a női versenyzőket vásárlási utalvánnyal.