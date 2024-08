A Határtalan Lakoma nemcsak azért határtalan, mert összehozza a határon belüli és túli településeket, hanem az ételek sokasága miatt is. Összesen huszonkét csapat állt neki 10 órakor a főzésnek. A fogások igen változatosak voltak, a fekediek babfőzeléket készítettek gőzgombóccal és főtt-füstölt tarjával, akik szívesen álltak össze egy közös képre is, miközben a Fekedi Stifolder Fesztivál is szóba került. Nem messze tőlük a dunaszekcsőieknél keszeg sült és halászlé főtt a bográcsban. Erzsébet csapata töltött káposztát készített, míg az egyik testvértelepülés – Hausmannstätten – csapatánál osztrák kolbászkákat lehetett kóstolni, de a fogások között szerepelt szarvaspörkölt, babgulyás, vaddisznópörkölt, paprikás krumpli, bográcsgulyás, pacalpörkölt, hentestokány. Aki megéhezett az illatoktól, azoknak szerencséje volt, mert készült pogácsa és kürtös kalács is, amelyeket már ebéd előtt is elfogyaszthattak.

Amikor delet ütött az óra, hagyományosan Farkas Béla, Szajk polgármestere kívánt mindenkinek jó étvágyat, és az ő tárogatómuzsikája, valamint a Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete férfikarának énekei szóltak a lakomához, hiszen tudjuk: jó ebédhez szól a nóta.