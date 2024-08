Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Nyári szünet. Őszi évadnyitó: szeptember 5.

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): nincs vetítés.

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A csapda (20.30), Agymanók 2. (10.50, 13.10, 15.20, 17.30), A holló (13.00, 15.20, 17.40, 20.00), Alien: Romulus (10.00, 12.30, 15.00, 17.30, 20.00), A tökfilkó (14.30), Bogyó és Babóca 6. – Csengettyűk (10.00), Borderlands (14.50), Deadpool & Rozsomák (11.10, 13.50, 15.15, 16.30, 17.50, 19.10, 20.30), Egy cica 10 élete (10.20, 13.20), Garfield (11.00), Gru 4. (10.30, 11.50, 14.00, 16.10, 18.15), It Ends With Us – Velünk véget ér (10.40, 11.40, 14.30, 17.10, 18.40, 19.45), Kina és Yuk: Két sarki róka kalandjai (10.00), Longlegs – A rém (19.40), Mindörökké nyár (18.30), Pandakaland (12.20, 16.45), Sylvanian Families – A mozifilm: Freja ajándéka (10.10, 13.10, 17.00), Szerencsés nyertesek (20.20), Vészjelzés (11.30, 13.40, 15.50, 18.00, 20.10).

Turmix

Abaliget: Abaligeti Barlang. Egész évben megtekinthető szakvezetés keretében. A csoportok minden egész órakor indulnak (9.00).

Bóbita Bábszínház (Felsővámház u. 50.): „Báb-Tér-Kép” című kiállítás. A szatmárnémeti Harag György Társulat Brighella Bábtagozatának kiállítása. A kiállítás megtekinthető 2024. augusztus 31-ig, hétfőtől-péntekig: 9.00-16.00, szombat: 10.00-18.00 óráig.

Mecsextrém (Árpádtető): Erdei Kalandpark. Erdei bob, alpesi kötélpálya, mászófal, x-jump, íjászat, lőszimulátor, rodeó bika, kalandvár, gokart pálya, 3D karika biztosítja az aktív kikapcsolódást (10.00).

MiniZoo (Komló, Munkácsy M. u. 46.): MiniZoo. Családias környezetben barátságos szelíd állatokkal várják az érdeklődőket, közel 60 állatfaj 150 egyede található náluk. Nyitva: minden nap 10.00-18.00 óráig, ünnepnapokon is.

Zsolnay Kulturális Negyed (Látványmanufaktúra): Az eozin titka. A gyár és a kulturális negyed különleges helyszíne, ahol a látogatók egy elválasztó üvegfalon keresztül betekintést nyerhetnek az európai hírű porcelánmanufaktúra több, mint 150 éves múltra visszatekintő gyártási folyamatába (10.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (Planetárium): Kalandozás a csillagos égbolton (15.00).