Vitathatatlan, hogy a koreai kultúra egyre népszerűbb Magyarországon is. Hódítanak a dél-koreai sorozatok, filmek és ételek is. Így nem meglepő, hogy szeptember 7-én délután 1 és 5 óra között a VOKE Vasutas Művelődési Házban Pécsi Koreai Gasztro Napot tartanak. Az eseményre több programmal és kiállítóval is készülnek a szervezők, azaz a Pécsi Korea Klub. A nap részleteiről a program Facebook-oldalán, valamint a közösségi oldalakon megjelent posztokban lehet olvasni.