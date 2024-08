Az előző évekhez képest továbbra is Kémes, Szaporca, Tésenfa és Drávacsehi ad otthont az ingyenes rendezvénynek a Duna-Dráva Nemzeti Park Ős-Dráva Látogatóközponttal együtt, míg új helyszínként a népszerű zarándokhelyen, a máriagyűdi kegytemplomban is lesz program.

Bőköz Fesztivál: az ingyenesen látogatható dél-baranyai összművészeti eseményt kilencédjere rendezik meg

Fotó: Laufer László

Minden program ingyenesen látogatható a Bőköz Fesztiválon

A hagyományos programelemek – könnyűzenei nagykoncertek, színházi előadások, folkprogramok, kiállítások, beszélgetések, képzőművészeti tárlatok – mellett a dzsessz és a klasszikus zene is helyet kap. Újdonságként Horváth Kornél Kossuth-díjas ütőhangszeres művész vezetésével létrehozták a Dráva Jazz eseményt, amelynek keretében világsztárok lépnek fel: jön Stanley Jordan amerikai gitáros, zeneszerző és a svéd Dirty Loops formáció is. A dzsesszkoncertek mellett a fiatal, tehetséges, középiskolás és egyetemista ütőhangszeres generáció mesterkurzusokon vehet részt. Foglalkozást tart Andrei Pushkarev vibrafonos, Nebojsa Jovan Zivkovic marimbás, Dörnyei Gábor dobos és Horváth Kornél, azaz a tHUNder duó, és három magyarországi zeneművészeti egyetem tanár – Joó Szabolcs, Mucsi Gergő, Szabó István – is tart elméleti előadásokat.

A klasszikus és komolyzene kedvelői a hagyományteremtő szándékkal létrehozott Ormánság Classic esemény keretében szórakozhatnak. Ennek részeként a nyitónapon Bogányi Gergely lép fel vendégeivel, Binder Károllyal, Varga Gáborral és Boros Misivel a máriagyűdi kegytemplomban, valamint augusztus 24-én átadják a Boros Misi Zeneligetet Tésenfán.

A fesztiválra Varga Gábor Polgár Évával és Borbély Lászlóval a Carpathian Impressions produkciót hozza el, később pedig Rákász Gergely orgonaművész is koncertet ad. Közönség elé áll majd a Bujtor vonósnégyes is Schneider Szilveszter ütőhangszeres közreműködésével, valamint a Wespa Quartet és a Brass Line fúvós formáció.

A Bőköz ideje alatt egy új színházi tér is nyílik Drávacsehiben a Forrás Színház és a Soproni Petőfi Színház művésze, a 2018-ban elhunyt Horváth László emlékére. Augusztus 14-én Platón Szókratész védőbeszéde látható itt Boráros Imre Kossuth-díjas színművész és Varga Gábor zongoraművész előadásában. Ugyanitt lép fel a Magyarországi Szerb Színház és a Szabadkai Népszínház Az atya foga című zenés komédiájával. Mindemellett két Kossuth-díjas művész, Szarka Gyula és Huzella Péter is fellép az új helyszínen. Az Újszínház pedig három előadással érkezik a fesztiválra.