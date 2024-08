Szombaton családi nap lesz komolyzenei gyerekprogrammal, a volt vidámparkban pedig a hangszerek is megszólalnak. Zenés meseolvasást tartanak a Tudásközpontban és a Dömörkapunál, zenélni fog az állatkert is. A belvárosban pedig úton útfélen belebotolhatunk zenei programokba, érdemes tehát a centrumban sétálgatni, mert a szabadtéri programok egytől egyig ingyenesek.

A tenor kungfuzik és elismert fotós

José Cura, „a negyedik tenor” lesz újra Pécs vendége. A négy közül (Pavarotti, Domingo, Carreras, Cura) leginkább őt tartják a 21. század tenorsztárjának, mivel 15-20 évvel fiatalabb a többieknél, s igazi karrierje 1994-ben indult. Nem árt tudni, hogy az argentin operaénekes igazi polihisztor, mert zeneszerző, karmester, színész, valamint tanár, fotós és üzletember is egyben. Ő egyébként nem szereti ha a negyedik tenornak nevezik, az pedig Pécs dicsősége, hogy kisváros létére a négy nagyból három (Pavarotti a kivétel) fellépett már városunkban. A 62 éves művész Rosarióban született, tehát Lionel Messivel közös a szülőföldje. Egyébként José Cura is kiváló sportoló, fekete övig jutott a kung-fuban, emellett kedveli a rögbit, a focit és a lovaglást, sd volt idő, amikor profi rögbijátékosnak készült.

Harminc esztendősen, 1991-ben egész családjával áttelepült Európába, Olaszországba, ahol kezdetben utcai éneklésből élt, de három éven belül beindult a karrierje: Párizs, Madrid, Amerika, Japán, Bécs ünnepelt tenorja lett, miközben hű maradt a zeneszerzéshez és a karmesteri munkához is. Az operaénekesek közül ő az első, aki énekel és vezényel is egyszerre, de a rendezés és a díszlettervezés is érdekli, a pécsi Tosca bemutatónak is maga válogatta össze a jelmezeit.

A hobbikat illetően is sokoldalú: kedvence a fényképezés, fotóalbuma is megjelent már. Emellett a művészfilmek nagy rajongója.