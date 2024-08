Az idei Sellye Városnapok augusztus 9-11. között zajlottak. Szombat este megtartották a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény által kezdeményezett Város Dala eredményhirdetését is. Mint arról korábban beszámoltunk, a pályázatra hat dalszöveg érkezett be, melyeket mesterséges intelligencia segítségével zenésítettek meg. Mint kiderült Patak Sándor szerzeményét kedvelték a legtöbben az interneten, így ez lett a nyertes dal, melynek a rendezvényen a hivatalos premierje is megtörtént.