Idén gasztronómiai élményekkel is várják a vendégeket a kultúrházban, ehhez várják azok jelentkezését, akik szeretnének bemutatkozni. A résztvevő porták elérhetőek lesznek térkép alapján, és kihelyezett zászlók is segítik a helyek megtalálását. A napot 17 órakor a művelődési házban zárják, ahol egyszerre lehet találkozni minden mesterrel. Egyes porták vasárnap is nyitva állnak majd sz érdeklődők számára.