Augusztus 5-én kezdődött Alsómocsoládon az Egyszülős Központ szervezésében egy klasszikus zenei tábor. Augusztus 9-ig az ország minden területéről vártak olyan családokat, amelyekben a szülő egyedül neveli gyermekét. A tábor nem véletlenül viseli a ZeneVarázslat nevet, többek között erről beszélgettünk a táborvezetővel, a Liszt-Ferenc díjas Várnagy Andreával.

A ZeneVarázslat lehetőséget nyújt a kortárs és klasszikus zene szépségeinek megismerésére.

Fotó: Jusztin Levente

A klasszikus zene megoldást nyújt a gondokra is

A korosztályát tekintve elég vegyes volt a tábor összetétele, az általános iskolások mellett egész kicsi gyermekekkel is találkozhatott a táborvezető művész. Volt olyan lakó, aki nem is játszik hangszeren. Éppen ezért – Várnagy Andrea szerint – nem is lehet és nem is szabad kizárólag zenei foglalkozást a fiatalokra erőltetni. Mint elmondta, az összművészeti foglalkozások egyszerűbben viszik közelebb a gyermekeket a klasszikus zenéhez. De nem csak a lurkókat, hanem szüleiket is, akikre ugyanolyan fókusz irányul. Ha a szülők lelkileg stabilak, akkor gyermekeik is rendben működnek legbelül. Nem véletlenül hangzott el beszélgetésünk során, hogy a zene lélekhidakat épít.

A módszer működik, hiszen a táborlakók rengeteget tanultak a klasszikus zenéről, tudtak mesélni, de rajzolni és festeni is néhány zenedarabról, vagy zenetörténeti korról. A muzsikaszó üzenete a fülükön keresztül jutott el szívükhöz.

– Legtöbben azt mondják itt, nemcsak a zongora billentyűin, hanem a szív billentyűin is játszom

– összegezte Várnagy Andrea. A tábor megtanította a lakókat arra, hogy bátran foglalkozzanak a klasszikus zenével, ami mellett ajándékként lelki gyógyulás is jár.

A nyugalom közepén

A művésznő szerint Alsómocsolád a legtökéletesebb helyszín arra, hogy mindenki tudjon kicsit „gyógyulni”, miközben a zenével foglalkozik. A falu lakossága is tesz azért, hogy a táborozók minél kényelmesebben érezzék magukat a településen. Sok program várt a gyerekekre, többek között planetáriumban csillagászkodtak, de a hét során csónakázásra is sor került.

A táborvezető is hálás Alsómocsoládnak azért, hogy az igazi vidéki kistelepülés romantikáját átélve töltődhet fel újra a koncertekkel járó nagyvárosi nyüzsgésre.