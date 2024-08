Kodály Zoltán szobrát 1976-ban helyezték el a Sétatéren, ahol ma is láthatjuk. A világhírű zenepedagógiai módszert kidolgozó neves zeneszerző alakja előtti tisztelgés jegyében a Baranya megyei Tanács kérte fel az egész alakos bronz mű elkészítésére a Kossuth-díjas szobrászművészt, Varga Imrét, akinek számos köztéri alkotásával találkozhatunk szerte a világon.

Kodály Zoltán szobra őrködik a pécsi ifjúság felett

Fotó: Laufer László

A pécsi szobor 1976. október 24-i felállításáról a Dunántúli Napló is tudósított: a mű átadóján a szobrász mellett Kodály Zoltánné és családja is részt vett, pécsi kórusok előadásában Kodály néhány műve is felcsendült.

Ivasivka Mátyás karnagy is beszámolt az eseményről a Baranyai Művelődés folyóiratban, s rendkívül érzékletesen és lényeglátóan írt Kodály szobrának a helyszínhez illeszkedő, szimbolikus jelenlétéről. Kiemelte, Kecskemét és Budapest mellett Pécs volt Kodály legkedvesebb városa, itt „virágzott ki, innen indult a nagyvilág tájaira” a zenepedagógiát forradalmasító Kodály-módszer.

Itt, éppen a szobor közelében lévő Székesegyházban szólalt meg először, 1945 őszén a második világháború szörnyű tragikumát idéző Missa brevis-e, húsz esztendővel később gimnazista leányok és fiúk ajkán a Mohács című monumentális vegyeskari kompozíciója. A szobor a gyermekjátszótér fölé magasodik, szinte atyai társává szegődve a napjában százával itt megforduló kicsinyeknek. Hiszen elsősorban értük élt és munkálkodott

– fogalmazott Ivasivka Mátyás.

Varga Imre Kodály-szobránál a későbbi években többször helyeztek el koszorút a zeneszerzőre emlékezve, például 1988-ban az Europa Cantat fesztivál alkalmából.

2010-ben a PTE Művészeti Kara az EKF-program keretében „21 Párbeszéd” címmel public art akciót rendezett Pécs közterületein, ennek jegyében egy nagyméretű, rózsaszín bélésű hangszertokot állítottak Kodály szobra mögé. A Dunántúli Napló és a Bama.hu olvasói voksolhattak, szerintük illik-e az új elem Varga Imre műve mögé, a válaszadók több mint 60 százaléka igennel szavazott, a többiek már kevésbé díjazták a párosítást. Ez azonban, kinek örömére, kinek bánatára, de eltűnt, s nem is tért vissza, mint ahogy az az ötlet is hamvába halt, miszerint a szobrot át tervezték helyezni az akkor újonnan megnyíló Kodály Központ lépcsőihez.