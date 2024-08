- Az Omega-emlékkoncertet követően Pávkovics Gábor, Mohács polgármestere azzal lépett oda hozzánk, nincs-e kedvünk megidézni további magyar, legendás zenekarok emlékét - nyilatkozta korábban lapunknak Wenczel Zoltán, az Asterix vezetője. - Azzal érvelt, hogy ezeken az esteken tulajdonképpen generációk találkoznak, az idősebbek felidézik az ifjúságukat, a fiatalok pedig megismerhetik és megszerethetik az előző évtizedek ikonikus együtteseit.

Nem is kellett sokáig győzködni őket, s választásuk az Illésre és a Fonográfra esett. A zenekar vezetője már akkor jelezte, hogy az emlékkoncertek sora ezzel nem ért véget, a tervek szerint a későbbiekben újabbakkal is jelentkeznek majd. Az igazság pillanata most érkezett el, a vállalkozás pedig minden korábbinál nagyobb szabásúnak ígérkezik. Szeptember 8-án az egykori kertmoziban Apáink útján címmel tart koncertelőadást meghívott vendégeikkel az Asterix.

- Az Omega és az Illés-Fonográf emlékkoncertek tematikus műsorok voltak, hiszen egy-egy együttes életművére fókuszált. Most azonban arra készülünk, hogy ikonikus pop- és rockdalok megszólaltatásával, néptánccal és versekkel vegyítve megidézzük a magyarság történelmi, sorsfordító eseményeit, küzdelmeit a honfoglalástól egészen a rendszerváltásig - mondta Wenczel Zoltán. - Nem egy szimpla koncertről van tehát szó, hanem egy komplett előadásról.

Bródy, Charlie, Demjén, Dés, Gidófalvy, Presser, Szörényi, a Hobo, a Piramis, a P. Mobil dalai hangzanak majd fel. Gerner Csaba korszakos magyar költőzsenik verseit adja elő, a Sátorhelyi Néptáncegyüttes pedig eddig soha nem látott koreográfiákkal készül a fellépésükre.

- Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ismerjük a népünk múltját, azt, hogy honnan jöttünk, mi történt velünk, e nélkül jövőnk sincs. Remélem, sok fiatal is ott lesz az előadáson, szeretnénk nekik is átadni azt a csodálatos érzést, hogy mit is jelent magyarnak lenni.