A Mecske Zoo-ban júliusban nem lehetett unatkozni. A Kígyók Hétvégje és a Nyílt Éjszakán is jókedvvel, vidámsággal telt meg az állatkert. Ez nem lesz másképp Erdősmecskén augusztusban sem, mert az állatkert erre a hónapra is több programmal készül, amelyből az egyik augusztus 17-én és 18-án valósul meg.

Augusztus 13-a a Farkasok Nemzetközi Napja. Ebből az alkalomból a Mecske Zoo a farkasokra fókuszálva szervezett programokat a hétvégére, így az állatkertben élő 5 példány lesz a középpontban, és megnyílik a látogatói ösvény azon szakasza, amely közvetlenül a farkasok kifutójához vezet.

Mindkét napon számos programmal várják az érdeklődőket, lesznek kerti játékok, kincsvadászat, hüllősimogató, valamint kreatív sarok is, ahol a gyerekek színezhetnek és maszkokat készíthetnek. Mindezek mellett egész nap alkalom nyílik testközelből megfigyelni a farkasokat, valamint látványetetést is tartanak. Délelőtt 11 órakor a farkasokat etetik meg, miközben tájékoztatást is adnak róluk, majd 15 órakor a rókákat, és végül 16 órakor ismét a farkasok etetésén vehetnek részt a látogatók, ha a délelőtti alkalomról lemaradtak volna.