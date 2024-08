A probléma csak az volt, hogy mi magunk sem tudtuk, micsoda. Amikor például 1984-ben kihagytuk az olimpiát, nyilván nem saját döntés alapján, akkor nem úgy tűnt, hogy itt valami is jobbra fordul. Aztán egyszerre mégiscsak felgyorsult minden. 1989 januárjában Pozsgay népfelkelésnek nevezte 1956-ot – mi meg nem értettük, hogy ez a bátorság honnan jött. Tavasszal megalakult az Ellenzéki Kerekasztal – mi leesett állal bámultuk a történéseket. Júniusban újratemették Nagy Imrét – a mi szívünk meg a torkunkban. Októberben kikiáltották a köztársaságot – mi pedig biztosak voltunk abban, hogy erre örökké emlékezni fogunk.

Ez az év persze baranyai izgalmakat is hozott – bányászok sztrájkját például, ismerős arcokkal, rengeteg jugoszláv bevásárlóturistát, épülő-szépülő városokat, de ekkor költözött be Sebeők János is a pécsi állatkertbe egyfajta különleges performance részeként. (Emlékeink szerint senki nem dobált be neki ételt.)

Szóval izgalmas, fordulatos év volt 1989 – emlékezzenek rá önök is Laufer László fotóriporterünk fényképeinek segítségével.