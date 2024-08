A legnagyobb pszichés trauma, ami egy gyermeket érzelmileg érhet, az úgynevezett anyaseb, amit a feltétel nélküli szeretet hiánya okoz, és egy életre szól. Léte egyidős az emberiséggel. Péternek, a nem várt, nem kívánt gyereknek, ha nem is túl korán, de még időben feloldódott ez a trauma. Számomra Péter kiállítása a szeretetről és a megbocsátásról szól, még az anyai nagyanyjával szemben is, aki sosem szerette őt. Még őhozzá is szeretettel áll, s bekeni egy olyan szép, kék színnel, amit Yves Klein is megirigyelhetett volna