Garfieldot mindenki ismeri. Ő a világ leghíresebb macskája, és egyben a legkövérebb is, aki lusta, lassú, imádja a lasagnet és utálja a hétfőt. A macska élete azonban fenekestül felfordul, amikor megjelenik a színen egy rég nem látott rokon: az apja. Ők ketten sok mindenben hasonlítanak, de sok mindenben különböznek is. Vic utcai macska, kalandvágyó, vagány figura, míg Garfieldtól semmi sem áll távolabb, mint a kalandvágy. Azonban mégis úgy alakul, hogy ő és hű társa, a macska legjobb barátja, Ubul kénytelenek kalandos vándorútra indulni. Ez a kaland meg tele lesz gyaloglással, és még lehet futással is, a gondos gazdi pedig nem önti a tálba az ételt naponta háromszor-négyszer.

A filmet Mark Dindal rendezte, akinek olyan animációs filmek köthetők a nevéhez, mint a Csodacsibe, az Eszeveszett birodalom és a Macskák nem táncolnak.