– Ha ez így van, annak nagyon örülök. Úgy látom, a magyar történelem során mi magunk csüggesztettük el magunkat. Mi helyeztük magunkat más nemzetek alá. Tehát ezt a „kevesebbek vagyunk más nemzeteknél” tudatot csak mi tudjuk eltörölni. Mindenkit szívemre ölelek, aki ezért akár a legcsekélyebbet is megteszi. S ha ebben nekem is részem lehet, azt köszönöm annak a bizonyos „Véletlennek”.

– Minek köszönhető, hogy a történelmi musicalektől merőben eltérő témájú prózai vígjátékokat is ír és rendez?

– Ami a vígjátékokat illeti, az is a már említett „Véletlennek” köszönhető. Még színművészeti főiskolás koromban kidolgoztam egy olyan színházi működési rendszert, amely ésszerű, gazdaságos és sikeres lehet. Bár többször pályáztam különböző színházak igazgatói posztjára, hogy az elméletet a gyakorlatba is átültethessem, nem kaptam bizalmat. Végül úgy gondoltam, hogy megalapítom a saját színházamat. Igaz, ezt megelőzte az, hogy 2004-től a kassai Thália Színházban, melynek művészeti vezetője voltam, sikerült megvalósítani e koncepciót: a Thália Színház már az első évadban Szlovákia második leglátogatottabb színháza lett. Tehát bebizonyosodott, hogy az elmélet működik a gyakorlatban is. Ezért is hoztam létre a magánszínházat. És hogy miért vígjátékok? Szeretem, ha a nézők nevetnek, ha előadás közben félretehetik gondjaikat. Jóleső tapasztalat, hogy sokan többször is eljönnek megnézni ugyanazt az előadást. Nem tehetek róla, szeretem a nézőket!