– Látom azt, hogy azok a csapatok, akik ma megtiszteltek minket és eljöttek hozzánk, milyen elszántsággal állnak itt. Azzal az elszántsággal, amivel a mai napon és a holnapi napon be fogják mutatni nekünk, hogy hogyan, s miként küzdöttek azok, akik valaha a Siklósi Vár falai előtt és mögött álltak. Az idei évben néhány különlegességgel is készültünk. Egyrészt kitekintünk a történelem egy korábbi időszakába és egy különleges, viking hagyományőrző csapat is érkezett hozzánk. De itt vannak azok a veteránok is, akik már évtizedek óta a vár vendégei. S idén a csatában az 1566-os eseményeket fogjuk feleleveníteni, mely Szigetvárhoz kapcsolódik. Ezzel is jelképezzük azt, hogy ugyan a mi szívünkben a Siklósi Vár az első, de ez a történelemnek csak egy szelete