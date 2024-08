Az ingyenesen látogatható Múzeumutca Plusz rendezvénysorozat a Janus Pannonius Múzeum szervezésében valósul meg. Egyedi miliőben fedezhetik fel az udvarokat az érdeklődők, miközben alkothatnak és kikapcsolódhatnak a számos program valamelyikén, amelyek közül a teljesség igénye nélkül válogattunk.

A Múzeumutca Plusz keretében megnyílnak az udvarok

Pénteken rajtol a Múzeumutca Plusz

Egy történelmi felvonulással veszi kezdetét a háromnapos esemény délután 5 órakor a Kereszt és Félhold program keretében. A Históriás Udvarból indul a menet a belvárosba a Keleti Szél együttessel. A menet áthalad a Janus Pannonius utcán, a Széchenyi téren, ahol érintik a JPM Látogatóközpontot, a Szepesy utcát, és végül visszatérnek a kiindulóponthoz. A Históriás Udvarban a résztvevők belecsöppenhetnek a 14-16. századi nyüzsgő táborok életébe, ahol megismerkedhetnek a korszakok viseletével, fegyvereivel, a mindennapi élet eszközeivel és sok más érdekességgel. Mindemellett ismeretterjesztő előadással és koncerttel is várja a múzeum a látogatókat.

Selyemfestés, régészet és történelem

Ha valaki azt hinné, hogy lemaradt a tábori élet megtapasztalásáról, az téved, hiszen szombaton is elmerülhetnek az érdeklődők a nyüzsgésben. Augusztus 17-én régészekké is válhatunk, hiszen a múzeum igazgatóságának udvarán lesz régészeti homokozó, fémkeresési lehetőség, tárgysimogató, ételkóstoló és solymászat is. A Múzeumutca Plusz eseményt tovább színesíti a közösségi macskakőfestés is, amelynek keretében nyomot hagyhatunk a Káptalan utca sokat látott macskakövein. Nem maradhatnak el a tárlatvezetések sem, amelyek során az érdeklődők ellátogathatnak a Vasarely Múzeumba és a Zsolnay Múzeumba is. A nap fényét pedig még inkább emeli egy nem hagyományos, kesztyűs-paravános antihős bábjáték a Psycho Mutants zenéjére. Az előadás címe Patkó Bandi legendája.

Sakk, társasjáték és időutazás a múltba

Vasárnap délelőtt fél 11-kor Jeszenszky József egy időben, egyszerre több sakktáblán játszik ellenfeleivel. A program során mi is próbára tehetjük tudásunkat. A zárónapon sok játék lesz, hiszen a JátsszMa Társasájátékudvaron – Vasarely Múzeum udvara – is több társasjátékot kipróbálva kapcsolódhatnak ki a látogatók, és még egy élő tárasjáték is lesz, amely az 1907-es Pécsi Országos Kiállítás világában játszódik. Mindemellett pedig számos program vár még az érdeklődőkre: a Zsolnay udvarában pécsi századfordulós időutazásra hívnak a szervezők, lesz irodalmi workshop Weöres Sándorral a célkeresztben a Fiókország szervezésében, kötetbemutatót is tartanak, ahol Simonfalvi Ancsával beszélget Iványi Emese A csodálatos nagyapó című kötetről.

A részletekért keressék fel a Janus Pannonius Múzeum honlapját.