A tárlaton betekintést nyerhetnek a látogatók a városban tevékenykedő alkotók életútjába és munkásságába. Hatalmas plakátok mesélnek például Varga Csaba, Baksa Tamás és Hernádi Tibor életéről. Ezeken az anyagokon olvashatók az alkotók munkái, valamint az, hogy milyen elismerésekben részesültek. Több roll-up is a tárlat részét képezi, amelyeken részletesen olvasható a pécsi animáció története. Mindemellett a falakon megelevenednek olyan karakterek, mese és reklám részletek, amelyek itt Pécsen születtek, mint például a Red Bull energiaital promóciós anyagainak figurái.

A megnyitón filmet is vetítettek, amelyet alkotókkal készült egykori interjúkból állítottak össze, valamint egy kerekasztal-beszélgetést is tartottak, amelyen részt vett a kiállítás fővédnöke, Rófusz Ferenc, Oscar-díjas filmrendező is.