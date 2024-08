Minden évben van egy alkalom, amikor otthon elővesszük a régi fényképekkel és fotóalbumokkal teli dobozokat, és nosztalgiázunk.

Kisgyermekként mindig azért szaladtunk szüleinkhez, hogy mondják meg, hogy ki szerepel a képen. Legutóbbi alkalommal viszont már az érdekelt minket, hogy nincsenek-e meg a fotókon látott ruhadarabok valahol a gardrób legmélyén.

Az 1980-as évek divatja egyszerűen őrjítő volt: változatos, színes és vibráló, s most újra hódít. Manapság azonban már a 90-es évek népszerű ruhadarabjai is fellelhetők a boltokban. Bár ezektől annyira sosem esett le az állunk. A csípőnadrágok látványától régen és most is sokunkat kirázott a hideg.