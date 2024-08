A tárlatot augusztus 3-án nyitotta meg S. Takács Zsuzsanna, a Birdo Természetvédelmi Egyesület egyik alapítója, Wágner László, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Baranya Vármegyei Helyi Csoportjának elnöke, valamint a pécsi állatkert részéről Varga Tamás gyűjtemény- és nevelési vezető.

A Birdo Az év madárfotósa kiállítás keretében hét kategória első három helyezettjének fotói csodálhatók meg a pécsi állatkertben

Fotó: Löffler Péter

A pécsi állatkert az idei évben először ad otthont a Birdo Az év madárfotósa kiállításnak

A kiállított képek amatőr és profi fotósok munkái. Az ő fényképezőgépjeik lencséjén pillanthatnak be az érdeklődők a vadvilág tollas teremtményeinek életébe. A kiállított képek vonzzák a tekintet, talán azért is, mert ahogy Sir David Attenborough is fogalmazott “A madarakat mindenki szereti”.

A megnyitón a pályázat alapítója elmondta, hogy a fényképek inspiráló erővel hathatnak ránk, és cselekvésre ösztönözhetnek minket közvetlen környezetünk, valamint bolygónk védelme, megőrzése érdekében. Wágner László pedig kihangsúlyozta, hogy ezzel a versennyel nemcsak a különböző madárfajok védelmére hívják fel a figyelmet, hanem az élőhelyek megóvására is.

A Birdo Az év madárfotósa kiállítás az idei évben először kap helyet a Pécs Zoo-ban, amelynek keretében hét kategória első három helyezettjének fotói csodálhatók meg.

Az állatkert részéről Varga Tamás elmondta, hogy azért fontos ez a tárlat, mert a művészeti értékén túl természetvédelmi üzenete is van. Ez elsősorban a madarak és az élőhely védelmét foglalja magába, ami szorosan kapcsolódik a pécsi állatkert munkájához.

Az intézet gyűjteményében a hazai faunából csak az uhu található meg. Ez a kiállítás azonban bemutat számos olyan madarat, amelyek itt élnek az országban. Ezzel együtt pedig igyekszik felhívni a figyelmet arra, hogy ezeket az élőlényeket milyen veszélyek fenyegetik, és hogyan tehetnek az emberek azért, hogy megóvják őket és élőhelyeiket.