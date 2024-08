Már nyakunkon a szeptember, és a PécsLIT Fesztivál szervezői ezt jól tudják, hiszen a napokban közzétették a rendezvény összes programját. Mi most az utolsó három nap eseményeiről adunk tájékoztatást.

A PécsLIT Fesztivál ötödik napja Bertók-pódium rendezvénnyel indul. 16 órakor Kállay Eszter tartja meg „Vérehulló fecskefű” című kötetének bemutatóját.

Fotó: MW

Nézzük, mi vár ránk csütörtökön!

Szeptember 12-én rendhagyó irodalomórát tart a Platon Karataev frontembere, Balla Gergely a Tudásközpontban 14 órakor. Az eseményre teljes iskolai osztályok jelentkezését is várják. 16 órakor az érdeklődők Simon Bettinával találkozhatnak, aki a „Rengeteg állat a vonatból” címet viselő második kötetéről fog mesélni. Őt követően –17:00 – Bertók-pódium eseményt tartanak, amelynek keretében bemutatkozik a 2020-ban indult Hervay Könyvek, ami immáron egy kilenc kötetet számláló sorozat. 18 órakor Szűcs Teri érkezik a könyvtárba, aki a „Visszatért hozzám az emlékezet - Demencia és Óperencia¨ kötetét hozza el a közönségnek. A szerző akkor kezdte írni feljegyzéseit, amikor édesanyjánál demenciát diagnosztizáltak. A nap utolsó előtti kötetbemutatóján Jánossy Lajos beszél az „Örök hely és mindenhol idő” című művéről 19 órakor, majd zárásként, 21 órakor, a Nappaliban Balla Gergely és konkoi közös estjén vehetünk részt.

Vérehulló fecskefű, Júdás és neandervölgyiek

A PécsLIT Fesztivál ötödik napja Bertók-pódium rendezvénnyel indul. 16 órakor Kállay Eszter tartja meg „Vérehulló fecskefű” című kötetének bemutatóját, majd 17 órakor Áfra János „Omlás” című könyve kerül terítékre. 18 órakor Horváth Viktor regényíró, műfordító foglal helyet a pódiumon, hogy meséljen most megjelenő kötetéről, A Júdás-tervről. Fél órával később – 18:30 – Darvasi László is megkezdi „Neandervölgyiek” című kötetének bemutatóját, ami egy monumentális nagyregény, és 1908-tól 1957-ig vezet végig a magyar történelmen.

Szeptember 14-én zárul a 4. PécsLIT Fesztivál

A hatnapos rendezvény zárónapján hat kötetet mutatnak be a Tudásközpontban. Elsőként – 15:00 – Láng Orsolya érkezik a Bertók-pódium keretében, ahol a „Ház, délután” című könyvéről fog mesélni. 16 órakor a Bolyai szerzője, Láng Zsolt mutatja be új regényét (Az emberek meséje), amelyben Bolíviától az írói fantázia teremtette kis faluig követheti nyomon az olvasó a maguk elől is menekülő szereplőket. Ezt követően Szvoren Edina „Kérődző Kronosz” kötetét mutatják be 17 órakor, majd 18 órakor Zoltán Gábor mesél „Ólomszív” című regényéről. A PécsLIT Fesztiválon 18 óra 30 perckor tiszteletét teszi Markó Béla költő és író, akinek az „Autóbusz Kufsteinba” című kiadványa kerül terítékre. A nap és az irodalmi esemény zárásaként Háy Jánossal találkozhatnak az olvasók, akinek a „Boldog boldogtalan” című könyvében történetek adják át a stafétát új történeteknek.