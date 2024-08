Moziműsor

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Nyári szünet. Őszi évadnyitó: szeptember 5.

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Egy cica 10 élete (14.30, 16.15), Deadpool & Rozsomák (18.00, 20.30).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A csapda (13.00, 15.15, 17.30, 19.45, 22.00), Agymanók 2. (10.00, 11.30, 13.40, 15.50, 18.00), Amikor a gonosz leselkedik (22.15), A tökfilkó (13.15, 18.00, 20.15), Bad Boys – Mindent vagy többet (15.30, 20.00, 22.20), Bogyó és Babóca 6. – Csengettyűk (10.00), Deadpool & Rozsomák (10.20, 11.00, 11.40, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.40, 18.20, 19.00, 19.30, 19.40, 20.20, 21.00, 21.40, 22.30), Egy cica 10 élete (10.50, 13.00, 15.15, 17.30), Garfield (11.00), Gru 4. (10.00, 12.10, 14.15, 16.20, 18.30), Hang nélkül: Első nap (22.30), Képzeletbeli barátok (10.30), Kina és Yuk: Két sarki róka kalandjai (10.00), Lángszív – Vadon és szabadon (10.50), Longlegs – A rém (15.40, 17.50, 20.30, 22.30), Twisters végzetes vihar (20.05, 22.10), Vigyél a holdra (13.00).

Koncert

Káptalan Kert (Káptalan u. 4.): Geszti – Rapül az idő koncert (kapunyitás: 19.00).

Turmix

Baranya: 17. Ördögkatlan Fesztivál. Programokból: Nagyharsány: A hisztis királykisasszony című előadás (10.00), A virágtündérek titkai (11.00), Üres Vászon képzőművészeti kiállítás (12.00), Tóték című előadás (15.00), Bohócdoktorok a sorbanállók között (15.30), Interaktív társasjátékok felnőtteknek (14.00), Ehető természet Iványi Emesével (16.00), Vik Kemény koncert (16.00), Bolygó koncert (17.00), Neked8 Énekegyüttes és az Abszurd koncert (18.00), Anqaa koncert (18.30), Quintia koncert (20.00), Balaton: Cseh Tamás est (21.00), Doggos koncert (21.30), Szókratész védőbeszéde című előadás (22.00), Vodka For Kids koncert (23.00), Collect All And Save koncert (23.59), Beremend: Kitaláló szoba (10.00), Nini mesék (10.00), Alinda beszélget, vendég: Nyáry Krisztián író (11.00), Iszkiri koncert (11.00), A Szigeti Quartet és Kolonits Klára koncertje (13.00), Halál Velencében, előadó: Koltai Róbert (13.00), Patkó Bandi legendája című előadás (15.00), Színész szegény című előadás (18.30), Bénin International Musical (19.30), Újzenekar koncert (20.30), Vylyan Terasz: Boldog boldogtalan – Háy János és Bérczes László (14.00), Singas koncert (15.00), Balogh Kálmán és Lukács Miklós cimbalomduó (18.00), Mokos Pincészet: Egy életem: Mucsi Zoltán (14.00),