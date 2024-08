Mozi

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Nyári szünet. Őszi évadnyitó: szeptember 5.

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Pandakaland (14.00), Deadpool & Rozsomák (15.45), Alien: Romulus (18.15, 20.30).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A csapda (18.20, 20.25, 22.30), Agymanók 2. (11.50, 15.00), Alien: Romulus (10.00, 12.30, 15.20, 18.00, 19.20, 20.30, 21.50), A tökfilkó (15.45), Bad Boys – Mindent vagy többet (20.10), Bogyó és Babóca 6. – Csengettyűk (10.00), Borderlands (13.40, 18.00), Deadpool & Rozsomák (10.30, 11.30, 12.20, 13.10, 14.10, 15.00, 16.00, 16.50, 17.40, 18.40, 19.30, 20.15, 21.20, 22.10), Egy cica 10 élete (11.20, 16.30), Garfield (10.15, 15.20), Gru 4. (10.45, 13.20, 16.00), Hang nélkül: Első nap (21.45), It Ends With Us – Velünk véget ér (12.00, 14.40, 17.00, 19.40, 22.20), Képzeletbeli barátok (12.50), Kina és Yuk: Két sarki róka kalandjai (10.00), Lángszív – Vadon és szabadon (11.30), Longlegs – A rém (17.45, 20.00, 22.10), Mindörökké nyár (13.00, 17.30, 19.40), Pandakaland (11.00, 14.00, 17.20), Twisters végzetes vihar (22.30).

Koncert

Pécsi Bazilika: Tabajdi Ádám orgonaművész és Csuja Imre színművész közös estje (20.00).

Villány (Rendezvénytér): Ha péntek, akkor Villány! Kapunyitás (18.00), Hangolódás Dj. Tom-i (18.00), Majka koncert (21.00), Dj. Tom-i (23.00).

Turmix

Baranya: IX. Bőköz Fesztivál. Programokból: Drávacsehi: Bőköz Café Bodcast. Aki kérdez Pomezanski György, aki válaszol Bogányi Gergely Kossuth-díjas zongoraművész (11.00), Szaporca: Fesztivál megnyitó (16.00), Pendelyes Táncegyüttes és a Kisliget Néptáncegyüttes táncos köszöntője (17.00), Tenkes Zenekar muzsikál (17.30), Zséda koncert (18.30), Kormorán koncert (21.30).

Janus Pannonius Múzeum (Káptalan u. 5.): Múzeumutca Plusz. Kereszt és Félhold – történelmi felvonulás. A múzeum életre kel, a pécsi történelem megindul a belvárosba a Keleti Szél együttessel (17.00), Históriás udvar. A 14-16. századi nyüzsgő táborok életébe csöppenve a látogatók megismerkedhetnek a korszakok viseletével és fegyvereivel (16.00), Parasztkardtól puskacsőig. Ismeretterjesztő előadás, válogatás a Janus Pannonius Múzeum késő középkori fegyvereiből (18.30), Keleti Szél koncert, táncház (19.30).